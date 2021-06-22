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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

40 kovanla başladı şimdi 600 kovanı var

İHA

40 kovanla başladı şimdi 600 kovanı var

Bitlis'in Hizan ilçesinde yaşayan Yeter Gülmak adlı kadın, “Genç Çiftçi” projesi kapsamında aldığı 40 kovanı 600’e çıkararak 5 çocuğunu okutuyor.
5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının projesine başvuru yapan Yeter Gülmak, aldığı 40 fenni kovanı eşinin de desteğiyle 600 adet kara kovana çıkarmayı başararak, 3 bin rakımlı yaylalarda organik bal üretiyor. 600 kara kovanla yılda ortalama 4 ton bal üreten Gülmak, elde ettiği gelirle hem işini büyütüyor hem ailesini geçindiriyor hem de çocuklarını okutuyor.
Sabah çocuklarını okula yolladıktan sonra soluğu arılarının yanında alan Gülmak, kendisinin okul okuyamadığını ancak 5 çocuğunu da okuttuğunu belirterek, isteyip de başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Gününün büyük bölümünü kovanların başında çalışarak geçiren Gülmak, bölgedeki kadınlara örnek olmak için çalıştığını belirterek, “2016 yılında ‘Genç Çiftçi’ projesine yazıldım. Buradan 40 fenni kovan verdiler. Ben bunları kara kovana çevirerek, üretim yapmaya başladım. 5 yılda kovan sayısını 600’e çıkardım. Eşimin de büyük destekleri ile bugün birlikte çalışıyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirle çocuklarımı okutuyorum. Geleceğimi, evimi ve geçimimi bu arıların sayesinde sağlıyorum” dedi.
Sabahın erken saatlerinde uyandığını, çocuklarını okula gönderdikten sonra kovanların başına geldiğini belirten Yeter Gülmak, “Arıların içine gelerek burada bakımlarını yapıyorum. Günümün yarısını bu arıların içinde geçiriyorum. Bu şekilde çalışmaktan çok mutluyum. Yapmak isteyen kadınlara da bu mesleği öneririm” diye konuştu.
Yeter Gülmak’ın eşi Vedat Gülmak ise ürettikleri balları bölgede sattıklarını belirterek, “Ben eşime her konuda destek veriyorum. Onun çalışmalarına elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Üretilen balları da bölgedeki toptancılara veriyoruz. Onun bu işlerle ilgilenmesi bizleri de mutlu ediyor. Bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirdim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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