Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapılan denetimlerde 70 düzensiz göçmen yakalandı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Tatvan'da göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 70 düzensiz göçmenin yakalandığını kentte ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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