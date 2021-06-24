Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu

Bitlis’in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, son zamanlarda aldıkları su kesintisi şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, "İlçemizde özellikle yaz aylarında içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılması ve kaçak kullanımın yanı sıra son zamanlarda görülen genel kuraklığın da etkisiyle 5 adet sondaj kuyusunun kurumuş olduğunu tespit ettik” dedi.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde son aylarda yaşanan su sıkıntısının giderilmesi için yapılan incelemeler sonucunda su depoları mevkiinde sondaj çalışması başlatıldı. İlçede özellikle yaz aylarında içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılması ve kaçak kullanımın yanı sıra son zamanlarda görülen genel kuraklığın da etkisiyle 5 adet sondaj kuyusunun kurumuş olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, son zamanlarda aldıkları su kesintisi şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini ve vatandaşın içme suyu sıkıntısını gidermek için sondaj çalışmasına başladıklarını ifade ederek, "İller Bankası teknik raporlarına göre 100 bin nüfusa yetecek oranda su kaynağına sahip olan ilçemizde özellikle yaz aylarında içme suyunun sulama suyu olarak bağ ve bahçelerde kullanılması ve kaçak kullanımın yanı sıra son zamanlarda görülen genel kuraklığın da etkisiyle 5 adet sondaj kuyusunun kurumuş olduğunu tespit ettik. Belediye olarak bu sorunu çözmek adına su depoları mevkiinde sondaj çalışmalarına başladık ve bugün itibarı ile ekiplerimiz 53 metre derinlikte, saniyede 28 litre su çıkışı alarak çalışmayı olumlu bir şekilde sonuçlandırdı. Sondajdan elde edilen suyun en kısa zamanda teknik çalışmalarının tamamlanarak su depolarına aktarılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.