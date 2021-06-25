Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı

– Bitlis’te 20202021 eğitim öğretim yılı ‘eTwinning Okul Etiketi’ni Şemsi Bitlis İlkokulu ile Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu aldı.

Bitlis’te “eTwinning Okulu Etiketi” başvurusu yapan 4 okuldan Bitlis il merkezindeki Şemsi Bitlis İlkokulu ile Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu yüzde yüz başarı göstererek “eTwinning Okul Etiketi” aldı. Ulusal kalite etiketi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tatvan Sahil Anaokulu Müdürü Nezihe Zeynep Esen, “Öğretmenimiz Füsun Yapıcı Ödemiş ‘Oyuncaksız Zaman’ projesiyle geçen yıl eTwinning’te ortak proje yürüttü. Bu projede herhangi bir materyalin nasıl bir oyuncak olabileceği gösteriliyor. Proje kapsamında çocuklarımız her ay bir materyali oyuncağa çevirdiler ve bununla oyun oynama süreci yaşadılar. Daha sonra bu proje ile ilgili kalite etiketi başvurusu yapıp eTwinning üzerinden ulusal kalite etiketi almış bulunmaktayız” dedi.

Avrupa okulları arasında proje üreten bir okul olduklarını ifade eden Esen, “eTwinning işbirliği şeklinde projeler üretmek ve Erasmus+ projelerde de önayak olmak için kullanılan bir topluluk. Okulumuzdaki öğretmenler de bu topluluğa kayıt olup kalite etiketi aldı. Hem kalite etiketi aldığımız için hem de yaklaşık üç yıldır bu topluluğa üye olduğumuz için ve öğretmenlerimiz arasında da bu konularda işbirliği olduğu için okul olarak kalite etiketi başvurusu hakkı kazandık. Bu yıl içerisinde Bitlis il genelinde 4 okul başvuru yaptı ve etiket alan iki okuldan birisiyiz. eTwinning Okul Etiketi almış olmak bundan sonraki süreçte okulumuzu Avrupa okulları içerisinde proje üreten ve yürütebilen bir okul olduğumuzu göstermiş olacak. Aynı zamanda Erasmus+ gibi hareketliliği olan projelerde de bizim önümüzü açmış olacak” diye konuştu.

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