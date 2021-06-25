Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı

İHA

Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı

– Bitlis’te 20202021 eğitim öğretim yılı ‘eTwinning Okul Etiketi’ni Şemsi Bitlis İlkokulu ile Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu aldı.
Bitlis’te “eTwinning Okulu Etiketi” başvurusu yapan 4 okuldan Bitlis il merkezindeki Şemsi Bitlis İlkokulu ile Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu yüzde yüz başarı göstererek “eTwinning Okul Etiketi” aldı. Ulusal kalite etiketi almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tatvan Sahil Anaokulu Müdürü Nezihe Zeynep Esen, “Öğretmenimiz Füsun Yapıcı Ödemiş ‘Oyuncaksız Zaman’ projesiyle geçen yıl eTwinning’te ortak proje yürüttü. Bu projede herhangi bir materyalin nasıl bir oyuncak olabileceği gösteriliyor. Proje kapsamında çocuklarımız her ay bir materyali oyuncağa çevirdiler ve bununla oyun oynama süreci yaşadılar. Daha sonra bu proje ile ilgili kalite etiketi başvurusu yapıp eTwinning üzerinden ulusal kalite etiketi almış bulunmaktayız” dedi.
Avrupa okulları arasında proje üreten bir okul olduklarını ifade eden Esen, “eTwinning işbirliği şeklinde projeler üretmek ve Erasmus+ projelerde de önayak olmak için kullanılan bir topluluk. Okulumuzdaki öğretmenler de bu topluluğa kayıt olup kalite etiketi aldı. Hem kalite etiketi aldığımız için hem de yaklaşık üç yıldır bu topluluğa üye olduğumuz için ve öğretmenlerimiz arasında da bu konularda işbirliği olduğu için okul olarak kalite etiketi başvurusu hakkı kazandık. Bu yıl içerisinde Bitlis il genelinde 4 okul başvuru yaptı ve etiket alan iki okuldan birisiyiz. eTwinning Okul Etiketi almış olmak bundan sonraki süreçte okulumuzu Avrupa okulları içerisinde proje üreten ve yürütebilen bir okul olduğumuzu göstermiş olacak. Aynı zamanda Erasmus+ gibi hareketliliği olan projelerde de bizim önümüzü açmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
YEREL HABERLER Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
YEREL HABERLER Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen ...
Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı
Doç. Dr. Palabıyık: “HDP’nin kapatma davası Robin Hood’laştırılmamalı” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP’ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nu oyuna getiriyor” “HDP, PKK karşısında direnen evlat nöbetindeki annelere sahip çıkmayarak tarihi fırsatı kaybetmiştir” “HDP’nin kapatılma davasının haklılığı bölge halkına iyi anlatılmalı, yoksa AK Parti zarar görebilir” “Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) siyasete hazırlandırılıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “HDP’nin kapatma davası Robin ...