Bitlis’teki bütün okullarda telafi eğitimi verilmeye başlandı

Bitlis’te korona virüs nedeniyle eğitimlerden uzak kalan öğrencilere telafi eğitimi verilmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan telefi eğitimi merkez ve 6 ilçedeki bütün okullarda verilmeye başlandı. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel etkinliklere katıldığı program çerçevesinde ağustos ayı sonuna kadar 2 bin 168 değişik etkinlik programı planlandı. Etkinliklerin yapıldığı Şehit Mahir Ayabak İlkokulunu ziyaret eden Bitlis Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aygün, yapılan yarışmaları izledi. Öğretmenlerin öğrenciler için hazırladıkları birbirinden ilginç yarışmalara katılan öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Etkinlikler sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Şube Müdürü Metin Aygün, dünyada kesintisiz eğitim veren 3 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirterek, “2019 yılından bu yana dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını eğitim öğretimi de engelledi. Dünyada sadece 3 ülkede kesintisiz eğitim verildi. Bunlardan biri de Türkiye’dir. İlk günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bu etkiyi en aza indirebilmek için hem yerel de hem de genelde bir dizi tedbirler aldı. Bakanlığımız 2 yıldan beridir çocukların evde eğitim gördüğünü, çocukların bu süreçte sosyal, kültürel ve fiziksel birçok ihtiyacı ortaya çıktı. Eğitim öğretim yılını başlangıçta 2 Temmuz’a kadar uzattık. Ondan sonraki süreçte de öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. ‘Telafide ben de varım’ etkinliği kapsamında 5 Temmuz’dan 30 Ağustos’a kadar kesintisiz olarak bu programı başlatacağız. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2 bin 168 değişik türde etkinlik hazırladık. Yaz boyunca başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmen ve velilerimize yönelik etkinliklerimiz devam edecektir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılının inşallah hastalıksız, sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitim verilmesini temenni ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.