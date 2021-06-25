Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı

İHA

Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yıl önce Van Gölü sahillerinde yapımına başlanan aqua park tamamlanarak hizmete girdi.
Kale Mahallesi’ndeki 15 bin metrekare alan üzerinde kurulan Aqua Park Su Sporları Kompleksi’nde biri yarı olimpik yüzme havuzu ve diğeri çocuk havuzu olmak üzere 2 havuz, 4 kaydırak, soyunma ve giyinme odaları, duş kabinleri, kafeterya, restoran, kamelyalar, açık otopark, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, özel etkinlik ve spor alanları, sahil yolu ve plaj alanları yer alıyor. Kurulum aşaması yaklaşık 3 yıl süren tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tatvan Aqua Park Su Sporları ve Eğlence Merkezi Müdürü Erhan Dinç, “Yorucu bir süreçten sonra çalışmalarımızı tamamlayarak memleketimize güzel bir tesis kazandırdık. Gençlerimiz, çocuklarımız ve aileler bu hizmeti hep dışarıda arıyorlardı. Çok şükür hizmeti buraya taşımış olduk. Yüzme havuzları, kafeterya ve restoran ile diğer ihtiyaçların karşılanabileceği bir tesis açtık. Ayrıca, göl kıyısındaki kumsal alanı düzenli hale getirdik ve çevreyi yeşillendirdik. Kısa süreli konaklamalar için de bungalov evler kurmayı planlıyoruz” dedi.
Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından kurulan tesisin büyük emekler sonucunda hazır hale geldiğini kaydeden Dinç, “Burası bölge ekonomisine ve turizme katkı saylayacak. Kentimizin ilk aqua park tesisi burası ve her detay düşünülerek kurulmuş. Şimdiden çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş buraya geliyor. Buraya gelenlerin otellere ve esnafa da faydası dokunuyor. Ayrıca, memleketimizin tanıtımına da katkı sunacağına inanıyoruz. Buranın kurulumu ve hazır hale gelmesinde emeği olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’teki bütün okullarda telafi eğitimi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bitlis’teki bütün okullarda telafi eğitimi verilmeye ...
Bitlis'te belediye personeline korona virüs aşısı
YEREL HABERLER Bitlis'te belediye personeline korona virüs aşısı
Engelli vatandaşa belediyeden parke yol
YEREL HABERLER Engelli vatandaşa belediyeden parke yol
Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı
YEREL HABERLER Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı
Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
YEREL HABERLER Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
YEREL HABERLER Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen ...
Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te 70 düzensiz göçmen yakalandı
Doç. Dr. Palabıyık: “HDP’nin kapatma davası Robin Hood’laştırılmamalı” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP’ye yönelik kapatma davasında Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nu oyuna getiriyor” “HDP, PKK karşısında direnen evlat nöbetindeki annelere sahip çıkmayarak tarihi fırsatı kaybetmiştir” “HDP’nin kapatılma davasının haklılığı bölge halkına iyi anlatılmalı, yoksa AK Parti zarar görebilir” “Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) siyasete hazırlandırılıyor”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Palabıyık: “HDP’nin kapatma davası Robin ...