Ahlat’ta kamu personellerine “Afet Bilinci” eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen “2021 Afet Eğitim Yılı” kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ahlat Kaymakamlığı işbirliği ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları ile okul idarecilerine afet bilinci ve farkındalık eğitimi verildi.

Deprem başta olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak; afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda verildi. AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol tarafından verilen eğitimde; kamu personellerine temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın, tahliye, ilk yardım, psikolojik ilk yardım, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi (AHATES) ve eğitmen becerileri ve sunum teknikleri gibi başlıca konularda eğitimler verildi. Eğitimde, afet bilincinin önemi ve gerekliliğine vurgu yapan Eribol, “2021 yılı afet eğitim yılı programları çerçevesinde Bitlis il genelinde şu ana kadar 55 bin kişiye eğitim verdik. Eğitimlerimiz devam ediyor. Yılsonuna kadar 150 bin kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz. Ülkemiz özellikle bir deprem coğrafyasında. Depremle yaşamayı öğrenmeli ve bu bilinci yaşatmalıyız” dedi.

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