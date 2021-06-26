Tatvan'da Pomza Çalıştayı Toplantısı yapıldı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ile Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından Pomza Çalıştayı toplantısı gerçekleştirildi.

TATSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, BEÜ adına Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ, BEÜ ile TATSO yöneticileri ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

Toplantıda, Türkiye rezervinin yüzde 70'ine sahip olan Bitlis’in Pomza madenindeki son durumu masaya yatırılarak, madenden katma değeri daha yüksek ürünler elde edilmesi noktasında yapılabilecek çalışmalar ve çalıştay planlaması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve katılımcıların görüşlerini dile getirdiği toplantıda, Pomza madeni ile ilgili en kısa sürede geniş kapsamlı bir çalıştayın yapılması kararlaştırıldı.

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