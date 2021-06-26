Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi

İHA

Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi

–Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan ‘Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) birkaç dakika geç kalan aday, sınava giremedi.
Bu yıl ilk defa Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversite sınav merkezlerinden biri olarak belirlenen Bitlis’in Ahlat ilçesinde sınav heyecanı başladı. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’de başlarken, binalara girişler saat 10.00’dan sonra kapatıldı. Adilcevaz ilçesine bağlı Akçıra köyünden gelip Ahlat ilçesindeki Selçuklu Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan Elanur Erkek isimli öğrenci, birkaç dakika geç kaldı. Gecikmeli gelen Elanur, sınava geç kaldığı için binaya alınmadı. Adilcevaz’ın uzak bir köyünden sınava geldiklerini ve navigasyonun azizliğine uğradıkları için sınav binasına geç geldiklerini söyleyen Elanur ve amcası, tüm ısrarlarına rağmen sonuç alamayınca, üzgün bir şekilde geldikleri araca binerek geri döndüler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı
Tatvan'da Pomza Çalıştayı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da Pomza Çalıştayı Toplantısı yapıldı
Adıyaman’da Şehit Cevdet Canördek Kütüphanesi açıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da Şehit Cevdet Canördek Kütüphanesi açıldı
Ahlat’ta “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor” projesi
YEREL HABERLER Ahlat’ta “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor” ...
Ahlat’ta kamu personellerine “Afet Bilinci” eğitimi
YEREL HABERLER Ahlat’ta kamu personellerine “Afet Bilinci” eğitimi
Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı
YEREL HABERLER Bitlis’in ilk aquaparkı Tatvan’da açıldı
Bitlis’teki bütün okullarda telafi eğitimi verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bitlis’teki bütün okullarda telafi eğitimi verilmeye ...
Bitlis'te belediye personeline korona virüs aşısı
YEREL HABERLER Bitlis'te belediye personeline korona virüs aşısı
Engelli vatandaşa belediyeden parke yol
YEREL HABERLER Engelli vatandaşa belediyeden parke yol
Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı
YEREL HABERLER Bitlis'te iki okul ‘eTwinning Okulu Etiketi’ aldı
Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
YEREL HABERLER Bitlis’te dev yılanların dansı görüntülendi
Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
YEREL HABERLER Van Gölü’ndeki yakamoz hayran bıraktı
Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
YEREL HABERLER Güroymak’ta sondaj kuyuları kurudu
Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bitlis'te, yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen ...