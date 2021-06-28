Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Koyun sürüleri her gün tozlu vadilerde 15 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı’ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu havadan drone ile görüntülendi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Cafer Alican, “Biz Nemrut Dağı’nın eteklerine koyunlarımızı götürüp otlatıyoruz. Hem öğle hem de akşam üstü Nemrut’a gidip geliyoruz. Her gün 15 kilometre bu tozlu yolu gidip geliyoruz. Kazancımız bu şekilde oluyor, başka kazancımız yok” dedi.

Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan drone ile görüntülendi.

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