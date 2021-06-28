Güroymak’ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak’ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu

İHA

Güroymak’ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu

Bitlis’in Güroymak Halk Sağlı Müdürlüğü koordinasyonunda Mehmetçik Parkı’nda kurulan stantta randevusuz 18 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.
Mehmetçik Parkı’nda kurulan stantta halk sağlığında görevli 1 sağlık memuru, 2 hemşire ile 1 doktorun hazır bulunduğu aşılamada altı ay içinde korona virüs geçirmemiş 18 yaş üzeri ve vatandaşlar aşılandı. Sabah saatlerinde kurulan ve çarşamba gününe kadar sürecek olan korona virüs aşısı ve bilgilendirme standında iki saat içinde 30 kişiye Sinovac aşısı uygulandı.
Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Koyun sürüleri her gün tozlu vadilerde 15 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılıyor
YEREL HABERLER Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Koyun ...
(Özel) Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
YEREL HABERLER (Özel) Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
Bitlis’te aşılama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bitlis’te aşılama çalışmaları devam ediyor
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
Bitlis’te YKS'nin ikinci oturumu başladı
YEREL HABERLER Bitlis’te YKS'nin ikinci oturumu başladı
Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç kaldı Sınava birkaç dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi
YEREL HABERLER Navigasyonun azizliğine uğradı sınava geç ...
Ahlat’ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ilk defa YKS heyecanı yaşandı
Tatvan'da Pomza Çalıştayı Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Tatvan'da Pomza Çalıştayı Toplantısı yapıldı