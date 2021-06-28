Bitlis'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole yuvarlandı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, içinde 2 kişinin bulunduğu park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Zincirleme kazada, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi ağır, diğer 2 otomobilde bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ahlat ve Adilcevaz devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-06-28 15:44:31



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