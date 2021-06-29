Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, ABD’nin Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir” “Türkiye Demokrasi Projesi’nin 15 Temmuz’a kısa bir süre kala gündeme gelmesi çok manidardır” “Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, Türkiye’nin Afganistan’da ve Libya’da olmasına istemeyenler, ABD’nin ‘Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir”

İHA

(Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, ABD’nin Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir” “Türkiye Demokrasi Projesi’nin 15 Temmuz’a kısa bir süre kala gündeme gelmesi çok manidardır” “Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, Türkiye’nin Afganistan’da ve Libya’da olmasına istemeyenler, ABD’nin ‘Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, Türkiye’nin neden Afganistan’da olduğunu soranlara verilecek en ideal cevabın neden Suriye’de veya neden Libya’da olduğunu anlamaktan geçtiğini söyledi.
Gündeme ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulunan Palabıyık, “Millet İttifakı şu üç sorunun cevabını Türkiye halkına vermelidir. Millet İttifakının küçük ortağı olan HDP’nin PYD politikasında ‘Türkiye, Suriye’den çekilsin’ önerisine İYİ Parti ve CHP ne diyecek? İYİ Parti ve CHP, iktidar olabilme çabası adına neyi feda edecekler? Millet İttifakının küçük ortağı HDP’nin politikasını oluşturan Ateist bir terör örgütü liderinin İslam ile kavgasını, ittifakı düşünen Saadet Partisi tabanına nasıl izah edecek? Dindar bir taban arasına İslam ile mesafe koyan bir yapı ile nasıl bir araya gelebilir? Kürt meselesinin problematiğini oluşturan CHP’nin geçmişinin izleri HDP tabanı tarafından unutulacak mı? HDP’yi çantada keklik gören bir ittifak, HDP gölge siyaseti kabullenerek kendi seçmenine en büyük hakareti yapmıyor mu” dedi.
Türkiye’nin terörü yerinde bitirme gayretinin aşikâr olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “Güçlü ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye’nin terörü yerinde bitirme gayreti aşikârdır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya iki kutuplu hal gelmiştir. SSCB ve ABD’nin dizayn çabası kendi illegal örgütlerini oluşturmakla mümkün olmuştur. SSCB bunu Çeçenistan direnişine verdiği cevap ile başlattı ve Afganistan’da devam ettirdi. ABD’de SSCB’nin yıkılmasını fırsat bilerek Afganistan’a dahil oldu. Her iki sömürge devleti de Afganistan’da çeşitli yapılanmalar oluşturdu ve bu yapılanmalar bütün dünyada örgüt haline geldiler. Kendilerine cihatçı diyen bazı yapılanmalar ABD tarafından oldukça fazla sayıda kullanıldı. 11 Eylül bahane edilerek Irak işgal edildi. Sonra da yine kendisine cihatçı diyen DEAŞ ve ElNusra gibi yapılar sebebiyle de Suriye işgal edildi. Bu cihatçı yapılanma tam bir dizayn mekanizmasına dönüşmüş durumda, nerede karışıklık isteniyorsa ya komünist ya da cihatçı örgütler tercih ediliyor. Bugün DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışılmasının da sebebi budur. Ülkemiz, terör meselesini bataklığında bitirmek istiyor. Mahmur, Sincar gibi yerlere dair operasyonları da böyle okumak gerekir. Afganistan’ın artık terör kuluçkası olması önlenmek isteniyor. Çünkü Afganistan’daki oyun şimdi DEAŞ üzerinden yeniden başlatılmak isteniyor. Ülkemiz sorunu ontolojik olarak yerinden ve kökünden çözecek. Buna karar verilmiştir” diye konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) sadece terörü üretmede bir marka değil aynı zamanda başka ülkelerle alakalı çeşitli girişimler yapmaktan da geri durmayan bir ülke olduğunu ifade eden Palabıyık, “Türk Demokrasi Projesi’nin 15 Temmuz tarihine sayılı günler kala dillendirilmesi tesadüf değil. Ülkemiz, 15 Temmuz’u çok iyi anlattı, bunu hem ulusal hem de uluslararası mekanizmada yaptı. ABD’de başlatılan proje tam da bunun karşıtı bir anlam içeriyor. Demokrasi projesi kavramı önemli, çünkü Biden başkan olmadan önce Türkiye’ye demokrasiyi getirmekten ve muhalefetten bahşediyor. Bunu da iki şekilde yapma derdinde, biri iç diğeri de dış siyaset. İç siyasette muhalefeti desteklemek ve özellikle Kürt’ler üzerinde yoğunlaşmak, dış siyaset ile de FETÖ ve örgütsel yapıları kullanmak. İç siyaseti demokratik bir tavır olarak görüyor, dış siyaseti ise örgütsel bir sistem olarak kurguluyor. FETÖ, PYD, YPG, DEAŞ gibi yapılar ile dizayn çabasında. Libya’da benzer çabada. Akdeniz’de benzer çabada. Yani ABD’deki ‘çoğunluğun tiranlığı’ her türlü yolu deneyeceğini gösterdi. Bu sebepten demokrasi projesi karşısında bizlerin de özellikle 15 Temmuz’u daha güçlü anlatmamız gerekiyor. Çünkü Türk Demokrasi Projesi bir 15 Temmuz düşmanlığı ve karşıtlığı içeriyor ve kendisini 15 Temmuz karşıtlığı üzerinden üretmeye çalışacaktır” diye konuştu.
Son olarak Kanal İstanbul Projesi’ne değinen Palabıyık, “Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, Türkiye’nin Afganistan’da ve Libya’da olmasını istemeyenler, ABD’nin Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir. Muhalefet, Kanal İstanbul Projesi’ni, Gezi Parkı Olayları gibi negatif bir sürece dönüştürmeye çalışıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hizan’da “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER Hizan’da “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık ...
Hizan’da evlendirme memurlarına yönelik eğitim semineri
YEREL HABERLER Hizan’da evlendirme memurlarına yönelik eğitim ...
Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti
Bitlis'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER Bitlis'te zincirleme kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Ahlat’ta kurulan çadırda randevusuz korona virüs aşısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta kurulan çadırda randevusuz korona virüs ...
Güroymak’ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu
YEREL HABERLER Güroymak’ta vatandaşlar kurulan stantta aşı oldu
Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Koyun sürüleri her gün tozlu vadilerde 15 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılıyor
YEREL HABERLER Sürülerin tozlu yolculuğu havadan görüntülendi Koyun ...
(Özel) Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
YEREL HABERLER (Özel) Dünyanın ikinci büyük kraterinde renk cümbüşü
Bitlis’te aşılama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bitlis’te aşılama çalışmaları devam ediyor
Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Tatvan'da AYT sınavı heyecanı
Bitlis’te YKS'nin ikinci oturumu başladı
YEREL HABERLER Bitlis’te YKS'nin ikinci oturumu başladı