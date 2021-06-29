Urartular dönemi 3 bin yıllık kalede restorasyon



Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Adilcevaz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce başlayan çalışmalarda önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Belediye Başkanı Necati Gürsoy, bu çalışmanın bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Adilcevaz´ın girişindeki tepede bulunan Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihe sahip olan, Türklerin Anadolu'ya adım atmasıyla birlikte Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Karakoyunlular ve Safevilerin egemenliği altına girmiş, 1534'te Osmanlı yönetiminde büyük önem kazanan Adilcevaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan çalışmalarla bölgenin önemli destinasyonlardan biri haline getirilecek.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kalenin restorasyon çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Girişimlerimiz sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaklaşık iki ay önce başlayan kale bedenlerinin güçlendirme çalışmaları sonucunda kalenin surları aslına uygun olarak yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte eşsiz bir güzelliğe kavuşacak Urartular dönemine 3 bin yıllık kale, inşallah bölgemizin cazibe merkezi haline gelecek. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve yıllarca tahribata uğramış tarihi Adilcevaz Kalesi'ni restore ederek turizme kazandıracağız. Aynı zamanda burada seyir terası gibi bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Buraya gelen insanlar Van Gölü´nün eşsiz güzelliğini doyasıya yaşayabilecek. Yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde Urartular döneminden kalan Kef Kalesi'nde de arkeologlar tarafından kazı çalışmaları başlayacak. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarihi yapılarımızı aslına uygun olarak gün yüzüne çıkartarak ilçemiz ve bölgemiz turizmine kazandırmış olacağız´´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Adilcevaz Salih BEŞKARDEŞ

2021-06-29 11:34:48



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