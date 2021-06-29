Adilcevaz’da dere üstüne kamelyalar yerleştirildi

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, ilçe merkezinden geçen Çalağan Çayı’nın üstünde vatandaşlara dinlenme alanları oluşturmak için çalışma başlattı.

Adilcevaz ilçe merkezinde bulunan meydandaki Çalağan Çayı üstüne yerleştirilen 9 adet kamelya, vatandaşların vakit geçirebileceği dinlenme alanının yanı sıra aynı zamanda ilçe merkezine de renk katacak. Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında dere üzerine kurulan kamelyaların çevre ve ışıklandırma çalışmaları da yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzel bir görünüme kavuşacak olan alan vatandaşların kullanımına sunulacak.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, başlatılan çalışmanın ilçeye canlılık getireceğini ifade ederek, “İlçemiz merkezinde bulunan meydanın içerisinden akan Çalağan Çayı’nın üstünü tamamen kapatmadan hemşehrilerimizin dinlenip sohbet edebileceği 9 tane kamelya yapıyoruz. Burayı aynı zamanda ışıklandırıp daha güzel hale getireceğiz. Allah kısmet ederse burası bittiğinde hemşehrilerimiz akşamları bile aileleri ile birlikte buraya gelebilecekler. Tek isteğimiz, tek arzumuz buranın daha güzel ve daha canlı olması. İnşallah bu çalışma neticesinde bu meydanı daha güzel hale getireceğiz. Bu çalışmanın hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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