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Dere Üstü Projesi’nde yeni karar: “30 Temmuz’a kadar taahhütlü erteleme uygulanacak”

İHA

Dere Üstü Projesi’nde yeni karar: “30 Temmuz’a kadar taahhütlü erteleme uygulanacak”

Bitlis’te devam eden "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında 30 Haziran’a kadar verilen süre ‘taahhütle’ 30 Temmuz tarihine kadar uzatılacak.
Bitlis Valiliği, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen Dere Üstü Islah Projesinde dere üstünde işyerleri bulunan esnafların işyerlerini boşaltmaları için verilen süre 30 Haziran’da sona eriyordu. Ancak Bitlis Valiliği tarafından alınan kararla Kurban Bayramı sonuna kadar bazı işyerlerinin boşaltma işlemleri 30 Temmuz’a kadar ertelenecek.
Kurban Bayramı ve henüz işyerini toparlayamamış bazı esnaflar için Valilik Belediye ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü değişik tedbirler almaya başladı. Esnafın mağdur olmamaları ve projenin de sekteye uğramaması için çalışan ekipler, daha önceden dere üstünde bulunan işyerlerinin 30 Haziran 2021 tarihinde elektrik ve sularının kesileceğini açıklamıştı. Ancak bazı esnafların halen taşınmadıkları ve toparlanamadıkları göz önüne alınarak, bir dizi görüşmeler sonucunda çeşitli kararlar alındı. Alınan kararın detayları ise şöyle açıklandı:
“Dere Üstünde bulunan esnafların hem yaklaşan Kurban Bayramı hem de zamanında toparlanması için bir dizi karar alındı. Alınan karar doğrultusunda, esnaflar, 30 Temmuz 2021 mesai bitimine kadar boşaltacaklarına dair imzalı taahhütname vermeleri durumunda elektrikleri ve suları kesilmeyecek. Bu duruma karşı çıkan ve taahhütname imzalamayanların da elektrik ve suları kesilecek.”
Daha önceden işyerlerini boşaltan esnafların ise yıkım çalışmalarına 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile başlanacak. Bununla ilgili Bitlis Valiliği yazılı bir açıklama yaparak, yıkımın gerçekleştirileceği bazı sokak ve caddeleri de araç trafiğine katacağını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bitlis Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Said’i Kürdi (Nur Caddesi) üzerinde yer alan Dere üstü ve civarı için ıslah çalışmaları kararına istinaden Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünün Çarşı Merkezi Nur Caddesinin yıkım işlemleri bitene kadar araç parkına yasaklanıp kısmen ve kontrollü olarak araç ve insan trafiğine açık tutularak trafik tedbirlerinin alınması taleplerinin görüşülmesi için İl Trafik Komisyonu toplanarak 10.06.2021 tarih ve 2021/05 sayılı kararı almıştır. Teklif ve teklifle ilgili mevzuat hükümleri incelenmiş olup; Çarşı Merkezi Said’i Kürdi (Nur Caddesi) üzerinde yer alan Dere üstü ve civarının ıslah çalışması kararı verilmiştir. İşyerleri ve konutların ıslahı esnasında Said’i Kürdi Caddesi (Nur Caddesi) üzeri Arif Bey Caddesi girişi ile Arasa Altı Caddesi (Eski Hal Caddesi) girişi ve Fatiha Caddesi bağlantı kavşağından 01.07.2021 tarihi saat 00.01’den itibaren geçerli ıslah çalışmasının bitimine kadar yapılacak çalışmalarda günün belirli saatlerinde tamamen ve kısmen araç trafiğine kapatılmasına. Islah çalışması bitiminde gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra araç ve yaya trafiğine açılmasının kabulüne, Said’i Kürdi Caddesinin (Nur caddesi) kısmen kapatıldığında vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yollar olan, Gökmeydanı mevkiinden gelen araçlar Cumhuriyet Caddesini kullanarak; Seyit Ali Caddesi, Kale altı Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Arasa Altı Caddesini (Eski Hal Caddesi) kullanarak, Batarya kavşağı mevkilerinden gelen araçların ise Selahattin Eyyubi Caddesi, Arif Bey Caddesi, Kale altı caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Arasa Altı Caddesini (Eski Hal Caddesi) kullanarak, Muştur Kavşağına kadar olan yerin tek yön olarak gidiş istikametinde kullanılacaktır. Mutki istikametinden Said’i Kürdi Caddesi (Nur Caddesi) istikametine doğru Valilik istikametini kullanacak araçların, Muştur Kavşağı Fatiha Caddesini kullanılarak Kurubulak Camii Meydanını kullanarak Kızılmescit Caddesi üzerinden Selaattin Eyyübi Caddesini takiben Batarya kavşağı istikametine doğru kullanılacaktır. Mutki Köprüsüne yakın yerlerin (Eski Sanayi Civarı) ıslah çalışmalarına başlanılmasında ise araçlar Mutki Caddesinden Veysel Karani Caddesine dönüş yaparak 524 nolu sokağı takiben, Karadere Sokağını takiben, Kurubulak Cami Meydanını kullanarak Kızılmescit Caddesi üzerinden Selaattin Eyyübi Caddesini takiben Batarya kavşağı istikametine doğru kullanılacaktır. Vatandaşların mağdur olmamaları için alternatif yollar üzerine gerekli bilgilendirme levhalarının yolun bakımından ve onarımından sorumlu kuruluşlar olan ve K.Y.T.K.’nın 7. maddesi gereğince Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce (Bitlis 118. Şube Şefliği) ve K.Y.T.K.’nın 10. maddesi gereğince Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.”

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