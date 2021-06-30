Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BitlisAhlat karayolunda meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ahlat'tan Bitlis'e doğru seyir halindeki otomobilin orta refüje çarpıp takla atmasıyla meydana geldi. 33 KP 646 plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü olay yerine giden AFAD ve 112 ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından tedavisi yapılmak üzere Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.