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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te aşılama oranını arttırmak için seferberlik başlatıldı

İHA

Bitlis’te aşılama oranını arttırmak için seferberlik başlatıldı

Bitlis genelinde düşük olan aşılama oranının arttırılması için sağlık ekipleri tarafından seferberlik başlatıldı.
İl ve ilçe sağlık müdürlükleri ile hastaneler tarafından başlatılan aşı kampanyaları kapsamında belirli noktalara vatandaşların aşı olmaları için randevusuz aşı noktaları oluşturuldu. Gerek AVM’lerde gerek çarşı merkezlerinde gerekse Tatvan sahilinde oluşturulan aşı noktalarında görevlendirilen doktor ve sağlık personeli, vatandaşlara aşı olmaları için tavsiyelerde bulunuyor. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde belirlenen noktalarda 14 korona virüs aşı birimi oluşturuldu.
Aşı seferberliğinin randevulu ve randevusuz şekilde yürütüldüğünü belirten Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi Görevlisi Dr. Fırat Yıldırım, “Tatvan Devlet Hastanesi ile toplum sağlığı merkezimizde yürütülen aşı kampanyası aynı zamanda ilçemiz genelindeki aile sağlık merkezlerinde de devam ediyor. Buna ek olarak çarşı merkezindeki alışveriş merkezinde ve Tatvan sahilinde aşı uygulama stantları kurmuş bulunmaktayız. Mobil aşı aracımız da köylerde hizmet veriyor. Gördüğünüz gibi şu an Tatvan sahilindeyiz ve aşı çalışması yürütüyoruz ama maalesef hedeflediğimiz rakamlara ulaşamadık. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya ve onları aşılama konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bazılarında ön yargı var, endişe var. Biz de bir nebze olsun bu endişelerini gidermek için ekip arkadaşlarımızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. Aşı hayatın olmazsa olmazıdır. Hastalıklardan korunamıyorsak, aşıyla kendimizi koruyabiliriz, çevremizi koruyabiliriz, ailemizi koruyabiliriz. Korona virüs salgınından da maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları çerçevesinde ve aşılamayla kurtulabiliriz” dedi.
Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Sorumlusu Seyithan Arıcı ise “İlçemiz genelinde kurulmuş olan aşı noktalarında vatandaşlarımız dilediği gibi aşı olabilirler. Vatandaşlarımız ilçe sağlık müdürlüğümüzde ve hastane ile aile sağlığı merkezlerinde randevu veya randevusuz olarak aşılarını yaptırabilir. Ayrıca aşı stantlarımızda ve köylerde hizmet veren mobil aşı aracında randevusuz olarak aşılarını yapabilirler” ifadelerini kullandı.

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