Uçuruma yuvarlanan araçtan 3 kişi yaralı kurtuldu

Bitlis’te yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Beş Minare Mahallesi yeni çevre yolu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma düştü. Olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da yardımıyla biri kadın 3 kişi yaralı olarak çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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