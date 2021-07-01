Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Bugün iktidarda mevcut CHP yönetimi olsaydı muhtemelen Hatay PKK/PYD terör devletinin bir parçası haline gelmişti” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP, Millet İttifakı’na destek için CHP ve İYİ Parti’ye Türkiye’nin kuzey Suriye’den çekilmesini dayatsa, CHP ve İYİ Parti’nin cevabı ne olurdu” “Meral Akşener, Susurluk günlerinde çete bakiyesini temizlemek ve yaşanan rezaletin üstünü örtmek üzere yaptığı İçişleri Bakanlığının hesabını verdikten sonra Artagan’dan bahsetsin”

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “Bugün iktidarda mevcut CHP yönetimi olsaydı muhtemelen Hatay PKK/PYD terör devletinin bir parçası haline gelmişti” Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık: “HDP, Millet İttifakı’na destek için CHP ve İYİ Parti’ye Türkiye’nin kuzey Suriye’den çekilmesini dayatsa, CHP ve İYİ Parti’nin cevabı ne olurdu” “Meral Akşener, Susurluk günlerinde çete bakiyesini temizlemek ve yaşanan rezaletin üstünü örtmek üzere yaptığı İçişleri Bakanlığının hesabını verdikten sonra Artagan’dan bahsetsin”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının siyaset sosyolojisi açısından hiçbir tutarlılığının olmadığını belirterek, “Bugün iktidarda mevcut CHP yönetimi olsaydı muhtemelen Hatay PKK/PYD terör devletinin bir parçası haline gelmişti” dedi.
Gündeme ilişkin konular hakkında İHA’ya açıklamalarda bulunan BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının devlet çıkarına ciddi zarar verebilecek düzeyde olduğunu ifade etti. “Siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığına inanmak isteyen vatandaşların Kılıçdaroğlu’nun tavırlarına nasıl bir anlam yükleyeceklerini iyi analiz etmek gerekiyor” diyen Palabıyık, şunları söyledi:
“CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hafta içi yaptığı açıklamaların siyaset sosyolojisi açısından hiçbir tutarlılığı bulunmamakla birlikte esasen devlet çıkarına da ciddi zararlar verebilecek düzeydedir. Özellikle yabancı yatırımcıyı ürküten otoriter söylemler, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye karşıtı mevcut projelerde de yer alabileceğini açıkça ortaya koymuştur. Siyasetin yalan söyleme sanatı olmadığına inanmak isteyen vatandaşların Kılıçdaroğlu’nun tavırlarına nasıl bir anlam yükleyeceklerini iyi analiz etmek gerekiyor. Hatta siyasal açısıdan durum o kadar vahim bir hale geldi ki, PYD dahi terör örgütü olarak kabul edilmedi. Siyasi hırs sebebiyle bir siyasi parti liderinin hayatı boyunca seçmenini aldatması ancak üçüncü sınıf bir siyasi pratiktir ve ülkemiz maalesef bu tür bir siyasi iletişim sürecini Kılıçdaroğlu öncülüğünde CHP’de bizzat yaşamaktadır. Bu tür çarpık bir siyaset sosyolojisinin sonucu ister istemez akıllara bugün, iktidarda mevcut CHP yönetimi olsaydı muhtemelen Hatay PKK/PYD terör devletinin bir parçası haline gelmişti yargısını oluşturmaktadır. CHP’nin kurucusu Atatürk’ün Hatay için verdiği mücadele bizzat CHP Lideri Kılıçdaroğlu eliyle anlamsızlaştırılacaktır. CHP’nin, bir inat uğruna ne güneşler batırabileceği artık aşikârdır. Çünkü Kılıçdaroğlu siyasi yalan ve inat uğruna HDP’nin bütün tekliflerine açıktır. Hatta HDP’nin Millet İttifakı’na destek sağlaması karşılığında ülkemizin izlediği Suriye politikasını değiştirerek, Suriye’nin kuzeyini PKK/PYD’de peşkeş çekebilecek kadar gözü dönmüş vaziyettedir. Anlaşılıyor ki bugün ki CHP yönetiminin varlığı Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devleti için önemli bir umut teşkil etmektedir."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bakanlık döneminde örtülü ödenek sürecini nasıl yönettiği ve milyonlarca liranın nereye harcandığını Artagan bağlamı ile birlikte kamuya açıklaması gerektiğinin altını çizen Palabıyık, “Akşener grup toplantısında dile getirdiği Artagan söylemi sanırım İçişleri Bakanlığı yaptığı döneme atıf yapmak için gündeme getirilmiştir. İçişleri Bakanlığı dönemindeki örtülü ödenek sürecini nasıl yönettiği ve milyonlarca liranın nereye harcandığını Akşener tarafından Artagan bağlamı ile birlikte kamuya açıklanmalıdır. Çünkü Akşener Susurluk günlerinde çete bakiyesini temizlemek ve yaşanan rezaletin üstünü örtmek üzere İçişleri Bakanlığına getirilmiştir. Susurluk kazası sonrası yürütülen 29 soruşturmanın 27’sinde Meral Akşener’in imzası vardır lakin bu soruşturmalara rağmen Susurluk’un yeterince aydınlatılamamış olması, Akşener’in o süreçte oynadığı role işaret etmektedir. Akşener, bizzat siyasetmafya devlet ilişkisinin en yoğun olduğu dönemde bakanlık yapmış ve bu büyük krizi ustaca yönetmiştir. Bugün AK Parti’yi çetecilik ile suçlayan Akşener’in, ‘temiz siyaset’ söylemi tamamen bir ütopya ve aldatmacadır çünkü siyasal geçmişini itinayla temizleyememiştir. Fethullah Gülen ile alakalı övücü sözlerinden hiç bahsetmiyorum bile” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te 150 yaylacı çadırlarında aşı oldu Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma: “Herkesin aşı olması için dağ taş demeden gidiyoruz”
YEREL HABERLER Bitlis’te 150 yaylacı çadırlarında aşı oldu Güroymak ...
Uçuruma yuvarlanan araçtan 3 kişi yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan araçtan 3 kişi yaralı kurtuldu
Bitlis’te aşılama oranını arttırmak için seferberlik başlatıldı
YEREL HABERLER Bitlis’te aşılama oranını arttırmak için seferberlik ...
Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ahlat'ta trafik kazası: 1 yaralı
Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve etkinlikler mülki idare amirinin iznine bağlandı
YEREL HABERLER Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve ...
Dere Üstü Projesi’nde yeni karar: “30 Temmuz’a kadar taahhütlü erteleme uygulanacak”
YEREL HABERLER Dere Üstü Projesi’nde yeni karar: “30 Temmuz’a kadar ...
Adilcevaz’da dere üstüne kamelyalar yerleştirildi
YEREL HABERLER Adilcevaz’da dere üstüne kamelyalar yerleştirildi
Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kalede restorasyon çalışması
YEREL HABERLER Urartular dönemine ait 3 bin yıllık kalede ...
Urartular dönemi 3 bin yıllık kalede restorasyon
YEREL HABERLER Urartular dönemi 3 bin yıllık kalede restorasyon
(Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, ABD’nin Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir” “Türkiye Demokrasi Projesi’nin 15 Temmuz’a kısa bir süre kala gündeme gelmesi çok manidardır” “Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkanlar, Türkiye’nin Afganistan’da ve Libya’da olmasına istemeyenler, ABD’nin ‘Türkiye Demokrasi Projesi’nin ülkemizdeki ayağı rolünü üstlenmiştir”
YEREL HABERLER (Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık: "Kanal İstanbul ...
Hizan’da “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER Hizan’da “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık ...
Hizan’da evlendirme memurlarına yönelik eğitim semineri
YEREL HABERLER Hizan’da evlendirme memurlarına yönelik eğitim ...
Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti