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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan Elit Spor Voleybol Takımı 2. Lige yükseldi

İHA

Tatvan Elit Spor Voleybol Takımı 2. Lige yükseldi

Bitlis’i Voleybol Bölgesel Ligde temsil eden Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Elit Spor Voleybol Takımı 2. Lige yükseldi.
Tatvan ilçesinde bölgesel ligi şampiyon olarak tamamlayan Elit Spor Voleybol Takımı, bölgesel ligde gösterdiği başarılı performansını 2. lige yükselme maçlarında da sürdürerek büyük bir başarıya imza attı. Hakkari’de düzenlenen 2. lige yükselme maçına katılan Elit Spor Voleybol Takımı, bir başarıya daha imza atarak 2. Lige yükselme başarısı elde etti.
Önümüzdeki sezon Bitlis’i 2. Ligde temsil edecek olan Elit Spor Voleybol Takımının yeni hedefi ise 2. Ligi de şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lige çıkmak. Elde edilen başarının önemine dikkat çeken Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Doymaz, elde edilen başarıdan ötürü takıma tebriklerini iletti. Tatvan’da spora ve sporcuya yapılan yatırımların her geçen gün bir bir meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Doymaz, “İlçemize ve bize güvenen değerli büyüklerimize Tatvan’ı her branşta şampiyon yapmak gibi bir sözümüz vardı. Çok şükür bugün bu sözümüzü tutmuş olduk ve ilk şampiyonluğumuzu voleybol branşında almaya başladık. Hedeflerimize ve verdiğimiz sözleri yerine getirme noktasında gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah spordaki bu başarımız her geçen gün artarak devam edecektir. Ben bu vesile ile elde edilen başarının asıl mimarları olan sporcularımızı ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca; şampiyonluk yolunda bizlerden desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamımız, belediye başkanımız, il müdürümüz, şube müdürlerimiz ve diğer tüm katkı sunan büyüklerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki hedefimiz artık iyi bir sezon geçirip bunu 1. Ligle taçlandırmak olacak. Bunun içinde vakit kaybetmeden çalışmalarımıza başlıyoruz” diye konuştu.

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