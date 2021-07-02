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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlisli yelkenciler 'Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

DHA

Bitlisli yelkenciler 'Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS´in Tatvan ilçesindeki yelken sporcuları Eylül'de yapılacak 'Türkiye Şampiyonası' için Van Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Tatvan Yelken Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. Sporcular, optimist ve lazer teknelerle, Yelken Antrenörü Kazım Yurtada eşliğinde Van Gölü'nde yarışlara hazırlanıyor. Günde 2 defa 15 sporcuyla antrenman yaptıklarını anlatan antrenör Yurtada, sporcularına güvendiğini söyledi. Bu yılki yarışların Van Gölü'nde yapılması için çağrıda da bulunan Yurtada, şöyle konuştu:
"Birçok sporcu yetiştirdik. Birçok turnuvaya katıldık. Van Gölü bu spor için çok özel bir yer. 15 sporcumla Eylül'de yapılacak 'Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Sporcularıma da güveniyorum. İnşallah katıldığımız turnuvalardan başarıyla döneceğiz. Burada başta Yelken federasyonumuz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de büyük desteklerini alıyoruz. Daha iyi ortamda daha iyi teknelerle çalışarak başarılı olmak için mücadele etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu isteklerimiz de gerçekleşir."
Van Gölü'nde antrenman yapan yelkencilerin çalışmaları, bölge halkı tarafından da ilgiyle izleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-07-02 14:00:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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