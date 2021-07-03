Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmenin ardından Ahlat’taki tarihi mekanlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Ahlat’taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan ve dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olma özelliği taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, gelen ziyaretçilerin ilk uğrak yeri olurken, yaklaşık 4 metreye varan yükseklikteki mezar taşları ve üzerindeki işlemeler, ziyaretçileri oldukça etkiliyor. Mersin’den gelerek Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden Sebahat Aslan adlı vatandaş, “Daha önce Ahlat’a gelmemiştim. Bugünkü gezimizin amacı da Bitlis ve çevresindeki tarihi ve kültürel güzellikleri görmekti. Gelmeden rotamızı belirlemiştik. Önceliğimiz buradaki mezarlığı incelemekti. Bugün burada gerçekten çok hüzünlü bir şekilde ayrılıyoruz. Çok büyük bir mezarlık. Buraya gelmişken hem mezarlığın kapsamını öğrenmiş olduk hem de burada yatan zatların tarihi değerlerini de öğrenmiş olduk. Bu anlamda güzel bir kültürel birikimle ayrılıyoruz” dedi.

Bir diğer ziyaretçi Ahmet Bülent Akşahin ise “Burayı çok güzel buldum. Görmeye değer bir yer. Türkiye’de yaşayan herkese burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Burası dünya mirası olan bir yer. Burada yaklaşık 200 dönüm üzerinde çok büyük bir mezarlık var. Burada yaşamış Türklerin tarihleri, seyitlerin mezarları var. Yani herkese burayı görmeyi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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