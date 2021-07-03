Bitlis Nemrut´tan Adıyaman Nemrut´a bisiklet turu başladı



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)VAN Gölü ile bölgedeki tarihi ve turistik yerlere dikkat çekmek amacıyla 'Van Gölü Aktivistleri' ile 'Tatvan Bisiklet Topluluğu' üyeleri, 'Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu başlattı. Bitlis'teki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'ndaki göl kenarında bir araya gelen bisikletlilerin yolculuğu, 1 hafta sürecek.

Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Gölü Aktivistleri tarafından Van Gölü ve bölgedeki güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Bitlis Nemrut´ta bir araya gelen 'Van Gölü Aktivistleri' ile 'Tatvan Bisiklet Topluluğu' üyelerinden oluşan 50 bisikletli, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'ndaki göl kenarında buluştu. 1 hafta sürecek yolculuk öncesi açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik yerlere olan ilgiyi artırmak olduğunu söyledi.

Nemrut Krater Gölü'nün en nadide yerlerinden Nemrut Kalderası'nda olduklarını belirten Özel, "Burası volkanik bir dağ daha önce patlamış. 2 bin 800 metre yüksekliğinde 13 bin kilometrekare çapında çok güzel bir yer. Burada buhar bacaları, ılık ve soğuk göl olmak üzere göllerimiz ve doğamız var. Yaban hayatı ve endemik bitki türleri ile çok özel bir yere sahiptir. Bizim amacımız bu özel yeri tanıtmaktır. Adıyaman´da da tarihi bir Nemrut var. Burada da Bitlis Nemrut Kalderası var. Amacımız bu iki Nemrut´u buluşturmaktır. `Bitlis Nemrut´tan Adıyaman Nemrut´a pedallıyoruz´ şeklinde bir sloganımızla bugün yola çıkıyoruz. 50 bisikletçimiz ile birlikte. Burada Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı finansal olarak bizlere büyük katkı sağladı. Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı'nın da bizlere büyük destekleri oldu. Gideceğimiz yerlerde Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman valilikleri de katkı sunacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım turizm pastasından bizlerde bölgemize bu etkinliğimizle pay katmış oluruz. Bu yol güzergâhını markalaştırarak insanların buraya ilgisini çekmek istiyoruz" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise 'tabiat anıtı' olarak ilan edilen ve 2010 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonları kapsamına dahil edilen Nemrut Kalderası´nın bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Geçen yıl bu etkinliği organize ettiklerini ancak salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güray, "'Van Gölü Aktivistleri', DAKA, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis Valiliği ve güzergah valilikleriyle ortaklaşa çalışma yaptık. İnşallah aktivistlerimiz bu 450 kilometre boyunca hem bölgenin tanıtımı hem de turizm anlamında hak ettiği değeri bulabilmesi için çaba gösterecekler. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ise uzaktan ve yakından Nemrut Kalderası´na gelen tüm misafirlere teşekkür ederek, "Bitlis hem tarihi hem de doğa güzellikleri bolca olan bir yer. Bitlis kışın karıyla yazın deniziyle çok güzel bir yerdir. Buraya gelen biri tüm vaktini güzel geçirecek bir imkana sahiptir. İnşallah tanıtımlarla hem il ve ilçelerimiz turist çekecektir. Tüm ekibe hayırlı yolculuklar diliyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından bisikletliler, Van Gölü kıyı şeridinde tur atarak, bugün konaklayacakları Ziyaret beldesine doğru yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-07-03 16:26:16



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