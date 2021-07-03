Bitlis Nemrut’tan, Adıyaman Nemrut’a bisiklet turu

Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van Gölü Aktivistleri tarafından Van Gölü ve Nemrut’a dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet’ ödülü alan Nemrut’ta bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletçi, bölgeye ilgiyi artırmak amacıyla Adıyaman Nemrut’a gidecek. 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Dağı'ndaki göl kenarında bir araya gelen bisikletçiler, burada hatıra fotoğrafı çekti. Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Bitlis’in ilçeleriyle nadide bir yer olduğunu ifade ederek, "Bitlis hem tarihi hem de doğa güzellikleri bolca olan bir yer. Bitlis kışın karıyla, yazın deniziyle çok güzel bir yerdir. Buraya gelen biri, tüm vaktini güzel geçirecek bir imkana sahiptir. İnşallah tanıtımlarla hem ilimiz hem de ilçemiz turist çekecektir. Bu anlamda tüm ekibe hayırlı yolculuklar diliyoruz” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise tabiat anıtı olarak ilan edilen ve 2010 yılında Avrupa Seçkin Destinasyonları kapsamına dahil edilen Nemrut Kalderasının bilinirliğini artırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Geçen yıl bu etkinliği organize ettiklerini ancak salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını aktaran Güray, "Van Gölü Aktivistleri, DAKA, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis Valiliği ve güzergah valilikleriyle ortaklaşa çalışma yaptık. İnşallah aktivistlerimiz bu 450 kilometre boyunca hem bölgenin tanıtımı hem de turizm anlamında hak ettiği değeri bulabilmesi için çaba gösterecekler. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Grup adına açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, amaçlarının başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki tarihi ve turistik yerlere olan ilgiyi artırmak olduğunu belirterek, “Nemrut Krater Gölünün en nadide yerlerinden biri olan Nemrut kalderasındayız. Burası volkanik bir dağ. 2 bin 800 metre yüksekliğinde 13 bin kilometre kare çapında çok güzel bir yer. Burada buhar bacaları, ılık ve soğuk göl olmak üzere göllerimiz ve doğamız var. Yaban hayatı ve endemik bitki türleri ile çok özel bir yere sahiptir. Bizim amacımız bu özel yeri tanıtmaktır. Adıyaman’da da tarihi bir Nemrut var. Burada da Bitlis Nemrut Kalderası var. Amacımız bu iki Nemrut’u buluşturmaktır. 50 bisikletçimiz ile birlikte ‘Bitlis Nemrut’tan Adıyaman Nemrut’a pedallıyoruz’ şeklindeki sloganımızla bugün yola çıkıyoruz” dedi.

DAKA’nın finansal olarak kendilerine büyük katkı sağladığını dile getiren Özel, “Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı’nın da bizlere büyük destekleri oldu. Gideceğimiz yerlerde Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman valilikleri de katkı sunacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım turizm pastasına bu etkinliğimizle pay katmış oluruz. Bu yol güzergahını markalaştırarak insanların buraya ilgisini çekmek istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından bisikletçiler, Van Gölü kıyı şeridindeki iskeleye tur atarak, bugün konaklayacakları Ziyaret Beldesine doğru yola çıktılar.

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