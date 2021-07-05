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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet Caddesi sıcak asfalt serimi

İHA

Cumhuriyet Caddesi sıcak asfalt serimi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ikinci etap altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Caddesi’nde Karayolları 112. Bölge Şefliğince sıcak asfalt serimine başladı.
Ramazan Bayramı öncesi altyapısı tamamlanan Cumhuriyet Caddesi, yol ve kaldırım yenileme çalışmaları için Karayolları 112. Bölge Şefliğine teslim edilmişti. Karayolları 112. Bölge Şefliği geçtiğimiz günlerde temel altyapı malzeme serim çalışmalarını gerçekleştirerek bugün itibariyle sıcak asfalt serimine başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'da sezon sonuna kadar altyapı ve yollar ile ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi. Başkan Geylani, “Şehir genelinde gerçekleştirdiğimiz altyapı yenileme çalışmalarında ana hatların geçtiği Cumhuriyet Caddesi’nde Ramazan Bayramı öncesi altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak karayollarına yol yenileme çalışması için teslim etmiştik. Karayolları ekipleri geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başlayarak bugün itibariyle sıcak asfalt serimine başladı. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından da Fatih, Pınarbaşı, Hidayet ve Tuğ mahallelerinde kilitli parke taşı yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Fatih Mahallemizde çok az bir çalışmamız kaldı. Bittiği gibi ekiplerimizi diğer mahallelerimize kaydıracağız. Sırasıyla tüm mahallelerimizin yol yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Bu senenin sonunda inşallah hem altyapımızı hem de yollarımızı tamamen yenileyerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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