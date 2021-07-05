İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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VanBitlis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, VanBitlis karayolu Sandıklı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KH 0642 plakalı Ford marka otomobil ile 13 AAB 676 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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