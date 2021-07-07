Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal Özcan atandı

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürü olarak atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürü olarak atandı. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.