Bitlis Emniyet Müdürlüğüne Polis Başmüfettişi Celal Özcan atandı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürü olarak atandı. Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atandı.

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