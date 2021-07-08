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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis Belediyesinden sivrisinekle mücadele çalışması

İHA

Bitlis Belediyesinden sivrisinekle mücadele çalışması

Bitlis Belediyesi, havaların ısınmasıyla sivrisineklerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bitlis Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için yürüttüğü sivrisineklerle mücadele çalışmalarında ‘biyolojik larva ilacı’ kullanarak hem çevreye hem de ekosisteme zarar vermiyor. Çalışmalar kapsamında kentin 13 mahallesinde ilaçlama faaliyetinde bulunan ekipler, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için tüm önlemleri alıyor.
Belediye bünyesinde faaliyet yürüten ekipler tarafından sivrisinek, haşere ve larva ile mücadele çalışmasının devam ettiğini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Nisan ayında başlayan ilaçlama çalışmaları yaz ayları boyunca artarak devam ediyor. Bu yaz mevsiminde vatandaşlarımızın sivrisinek konusunda sıkıntı çekmemesi için ilkbahar larva döneminde başlattığımız ilaçlamalarımızı etkin şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.

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