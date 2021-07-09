Cami cemaati için aşı standı kuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah cemilerinde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.
Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşükkür etti.
Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.