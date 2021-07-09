Su hattını delerek ilçeyi susuz bıraktılar

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Bitlis’in Tatvan ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce demir çubuklarla delindi. Belediye, onarım çalışması nedeniyle yarın ilçe genelinde 05.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Tatvan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kırkbulak su deposunda şehrimizi besleyen ana isale su hattımıza demir çubuklarla delinerek sabotaj uygulandı. Yapılan sabotaj belediyemiz tarafından jandarmaya intikal ettirildi. Yapılan sabotaj nedeniyle 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü (yarın) onarım çalışması gerçekleştirileceğinden ilçe genelinde 05.00 ile 12.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır” denildi.

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