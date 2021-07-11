Tatvan ışıl ışıl oluyor

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– Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.

Kent estetiğine katkı sunmak amacıyla Belediye Kavşağı'ndan (eski doğumevi kavşağı) Fuar Mahallesi Polis noktasına kadar gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Caddesi aydınlatma çalışmasında tamamlanan kısımlar faaliyete girdi. Gerçekleştirilen aydınlatma çalışması ile Cumhuriyet Caddesi'nde tamamlanan kısımlar ışıl ışıl bir görünüm kazanırken, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.

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