Annesinin elini bırakan küçük kıza araç çarptı; kaza anı kamerada

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Ceren ÇALIŞKAN/ TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, annesinin elini bırakarak bir anda yola çıkan 5 yaşındaki kız çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrulan ve ağır yaralanan çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Tatvan ilçesinin Cumhuriyet Caddesi üzerinde dün saat 17.00 saatlerinde meydana geldi. Olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kız çocuğu A.K., annesinin elini bırakarak bir anda yola fırladı. Yoldan geçen Y.K. yönetimindeki 34 KT 5505 plakalı hafif ticari araç, çocuğa çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan çocuk, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren ÇALIŞKAN

2021-07-12 12:23:43



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