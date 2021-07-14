Hizan’da şehitler için hatim indirildi

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehit için 120 hatim okundu.

Bediüzzaman Ulu Camiinde Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftü Vekili Abdulalim Akgül tarafından hatimlerin duasının okunmasıyla devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında müftülük tarafından başlatılan "15 Temmuz Şehitleri Hatim Programı", Gayda Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

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