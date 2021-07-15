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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güroymak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Güroymak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlikleri kapsamında, vatan için canını vermiş şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, Kur’anı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Şehitlik ziyaretlerinin ardından Mehmet Selim Özmen Camiinde tüm şehitler için Kur’anı Kerim ve Mevlidi Şerif okunarak daha önce okunan hatimlerin duası yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ile birlikte şehit ailelerine ve 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyarette bulunuldu.
Programa Kaymakam Emre Zeyrek ile birlikte Jandarma Komutan Vekili, İlçe Emniyet Müdürü, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldılar.

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