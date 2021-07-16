Hizan’da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

–Bitlis’in Hizan ilçesinde FETÖ’nün hain darbe girişiminin 5. Yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’nün hain darbe kalkışmasının 5. yıldönümü nedeniyle Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Hizan Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’anı Kerim tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz darbe girişimi ile alakalı sinevizyon gösterimi ve Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir’in seslendirdiği şiirin ardından İlçe Müftülüğü ilahi korosu ilahiler seslendirdi.

Programda konuşan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, “15 Temmuz bir memleketin direnişidir. Bir necip milletin 21. yüzyıla damga vurmasıdır. Bundan tam beş yıl önce bu necip millet tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Kökleri dışarıda olan hain bir terör örgütüne kendisini hoca gibi, alim gibi gösteren bir teröriste bu millet çok ağır bir şekilde ders vermiştir. Bu hainler Allah’ın izniyle ebediyete kadar ademe mahkum olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve büyük Türk milletinin iradesi Hain terör örgütüne en güzel dersi vermiştir. Terörün her türlüsü ve her yapısı büyük Türk milletinin iradesi ile hiçbir zaman, hiçbir noktada, hiçbir yerde başarı sağlayamayacaktır” dedi.

Programa Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Emniyet Amiri V. Yasin Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Bedirhan Ekinci, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı Methi Özdemir, Kurum Amirleri, Siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programa katılan vatandaşlar nöbet tutarak anı defterini doldurdu.

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