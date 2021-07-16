Ahlat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. İlçenin Yukarı Çarşı Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Program Kur'anı Kerim tilavetinin ardından, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın konuşmasıyla devam etti.

Kaymakam Dağ konuşmasında, “Bugün 5’inni yıl dönümü olan hain darbe girişimini yad etmek için toplandık ki hafızalarımıza kazınsın. Bundan sonrada hep uyanık olmamız gerekiyor ki bu tüyoları hep aklımızın ucunda tutalım. Gayri milli unsurların besleyip büyüttüğü bu hain yapı demokrasimize, anayasal düzenimize, hukuk sistemimize darbe indirmek üzere bir kalkışma gerçekleştirdi. Buna hepimiz şahit olduk. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



Ardından konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, “Aziz milletimizin bin yıl önce yurt edindiği bu yerde aralıksız bitmek tükenmek bitmeyen Haçlının, Batı'nın içimizdeki uşakları ve planları devam etti. Hamd olsun milletimizin azmi, gayreti ve devletimizin iradeli duruşuyla bu topraklarda hiç taviz vermeden al bayrağı gönderden indirmedik, indirmeyeceğiz de inşallah. 15 Temmuz mücadelesi aynen böyle bir bayrak gibi şahlanıştır. Allah’a şükürler olsun bu millet o şahlanışı ve bayrağı yere düşürmeden iman gücüyle mücadelesini devam ettirdi. 15 Temmuz’u unutmayacağız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi. Yapılan konuşmaların ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam etti.

Düzenlenen program Ahlat İlçe Müftü Vekili Cemal Denli tarafından okunan dua ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasıyla sona erdi.

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