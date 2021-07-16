Bitlis'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' buluşması



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı gerçekleştirildi.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve ilahilerin söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması katılımcılara izletildi. Programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletin göz bebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini 5'İnci yıl dönümünde bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığını belirtti.

Bugün tüm Türkiye'de coşkuyla, gururla söylenen ve bestesi millete ait olan özgürlük türkülerinin 15 Temmuz gecesinde, silinmemek üzere tarihe altın harflerle yazıldığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da doğubatı, kuzeygüney yoktu. 15 Temmuz'da istiklal harbinde, Çanakkale'de olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük ve güçlü Türkiye vardı. Darbe teşebbüsünde milletimiz tıpkı önceden Malazgirt, Söğüt ve İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya bir kez daha büyük bir gururla ilan etmiştir. Artık 15 Temmuz bir destandır, yeni bir diriliş tarihidir, yeni bir kıyam tarihidir. Artık bundan sonra bu millete hiç kimse ders veremeyecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 15 Temmuz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve 1071'den bu yana bu vatanı bizlere emanet eden tüm şehitlerimize, devlet adamlarımıza, ilim irfan sahiplerine ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise 15 Temmuz'un bir milletin vatanı, bayrağı ve ezan susmasın diye gösterdiği kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından meşaleler ile programın düzenlendiği alana gelen milli sporcular, beraberinde getirdikleri sancağı Vali Oktay Çağatay'a takdim etti.

Program günün anısına yazılan şiirlerin okunması, ilahilerin okunmasının ardından saat 00.13'te bütün camilerden okunan selaların ardından sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN

2021-07-16 00:56:59



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