Kaymakam Zeyrek’ten toplu çalışma alanlarına ziyaret

Bitlis’in Güroymak ilçesinde korona virüs salgınının kontrol altına alınabilinmesi için işletmelere ziyaret gerçekleştirildi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Taşdemir ve Güroymak Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Toklu, korona virüs salgının kontrol altına alınabilmesi ve bu minvalde aşılamanın önemine dikkat çekmek için ilçedeki toplu çalışma alanı durumundaki işletmelere ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretler sonrası sokakta ve çay ocaklarında bulunan vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Zeyrek, tüm vatandaşları sağlık kuruluşları ile aşı merkezlerine giderek kendileri ve sevdikleri için aşı olmaya davet etti.

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