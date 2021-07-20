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Bitlis Valisi Çağatay'dan Mehmetçiğe bayram ziyareti

DHA

Bitlis Valisi Çağatay'dan Mehmetçiğe bayram ziyareti


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Kurban Bayramı'nda 2 bin 50 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi'nde görevli askerler ve yol kontrolü yapan Mehmetçiği ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Vali Çağatay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile 2 bin 50 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi'nde görev yapan askerleri ve güvenlik korucularını ziyaret etti. Üs bölgesindeki askerler ve güvenlik korucularının bayramlarını kutlayan Çağatay, askerlere İçişleri Bakın Süleyman Soylu'nun selamını ileterek, "Allah, sizlere nice bayramlara inşallah sağlıkla mutlulukla huzurla vatanımızın birliği ve dirliği içinde ulaşmayı nasip etsin; şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimize de sıhhat ve afiyet versin inşallah. Sizleri görmek bizi mutlu etti. Yeni emniyet müdürümüzle beraber paşamızla beraber bir kez daha Sehi´de beraberiz. Allah sizleri korusun. İçişleri Bakanı'mızın sizlere selamı var. Bayramlarınızı tek tek tebrik ediyorlar. Ben de tekrardan bayramınızı tebrik ediyorum, Allah'a emanet olun" dedi. 
Vali Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretinin ardından Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Jandarma Yol Emniyet ve Kontrol Noktası'nı ve Bitlis Merkezde Emniyet Müdürlüğü'ne ait merkez yol uygulama noktasını ziyaret etti. Uygulama noktalarında bulunan jandarma ve emniyet personelinin bayramını kutlayan Çağatay, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulunup, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, şeker ve kolonya ikram etti.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-07-20 17:44:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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