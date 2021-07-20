Hizan’da bayramlaşma programı

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–Bitlis’in Hizan ilçesinde Kurban Bayramı programı, korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirleri gözetilerek düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yelek, bayramın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Salgının henüz sona ermediğine dikkat çeken Kaymakam Yelek, tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Son günlerde vaka sayılarında artış yaşandığına dikkat çeken Yelek, “Sonbaharda yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlarımızdan temastan kaçınmalarını, kalabalığa karışmamalarını, bayramlaşmaları mümkün oldukça açık havalarda yapmalarını rica ediyorum” dedi.

Bayramlaşma programına katılan 15 Temmuz Gazi Abdullah Ergül ve Bedri Azbay’a gösterdikleri kahramanlıklardan ötürü Kaymakam Yelek tarafından plaket verildi.

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