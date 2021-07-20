Vali Oktay Çağatay, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, üs bölgesinde güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

İlk ziyaretini 2050 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesi'ne gerçekleştiren Vali Çağatay, burada komando ve güvelik kurucuların bayramını kutladı. Terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip askerlerle sohbet ederek onlara moral veren Vali Çağatay, “Allah, sizlere nice bayramlara sağlıkla, mutlulukla, huzurla, vatanımızın birliği ve dirliği içinde ulaşmayı nasip etsin. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet versin inşallah. Sizleri görmek bizi mutlu etti. Yeni emniyet müdürümüzle, paşamızla beraber bir kez daha Sehi’de beraberiz. Allah sizleri korusun. Sizlerin ayağına taş değdirmesin. Sayın İçişleri Bakanımızın sizlere selamı var. Allaha emanet olun” dedi.

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretleri sonrası BitlisSiirt yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Jandarma Yol Emniyet ve Kontrol Noktasını ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait 94 Yol Uygulama Noktasını ziyaret etti. Uygulama noktalarında bulunan jandarma ve emniyet personellerinin bayramını kutlayan Vali Çağatay, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde de tavsiyelerde bulundu. Vatandaşların şeker ve kolonya ikram eden Vali Çağatay, bayramlarını kutladı.

Vali Oktay Çağatay’ın Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.