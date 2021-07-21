Ahlat’ta bayramlaşma töreni

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Aşağı Çarşı Ulu Cami avlusunda yapılan bayramlaşmaya; Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı Behzat Gülsar, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bayramlaşma programı ikram ve çay eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.

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