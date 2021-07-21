Ahlat Derneklerinden 900 aileye kurban eti ‘Kurbanını Ahlat’ta Kes’ kampanyasıyla yüzlerce aileye kurban eti dağıtıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ve Ahlat dışında faaliyet gösteren dernekler tarafından başlatılan “Kurbanını Ahlat’ta Kes” kampanyası ile 900 aileye kurban eti dağıtıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bir araya gelen Ahlat Dernekleri, 2019 yılında başlatmış oldukları “Kurbanını Ahlat’ta Kes” kampanyasını bu yıl da sürdürdü. Dernek üyelerinin ve hayırseverlerin bağışları ile alınan 16 büyükbaş hayvan, Ahlat Belediyesi’nin mezbahasında kesilerek, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan listeler ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLATİSDER) Gençlik Kolları ve burs verilen üniversite öğrencileri ile mahalle muhtarlarının yer aldığı kampanya ile hem Ahlat dışındaki Ahlatlılarla bir araya gelmek hem de kesilen kurban etlerinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak olduğunu belirten AHLATİSDER Başkanı Adnan Ayber, “Bugün burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Ahlat’ta olmaktan, Ahlatlıyla olmaktan çok büyük onur duyuyorum. Bugün burada ‘Kurbanını Ahlat’ta Kes’ kampanyamızı İzmir, Manisa, Antalya, Kocaeli, Van ve İstanbul Ahlat dernekleriyle beraber yapmıştık. Bu kampanyanın bu sene ikincisini yapıyoruz. Umarım bundan sonra daha güzellerini yapmak nasip olur. Çünkü Ahlat ve Ahlatlı bu güzelliği hak ediyor. Dışarıda yaşayan Ahlatlılar olarak, burada yaşayan Ahlatlılara borcumuz var. Bizler buradan giderek kolaycılığı seçtik belki ama burada yaşayan hemşehrilerimiz gerçekten zorluklarla yaşamaktalar. Eğer bir nebze olsun onların yanında olabiliyorsak kendimizi mutlu addederiz” dedi.

Etkinliği Ahlat Kaymakamlığı başkanlığında yaptıklarını belirten Ayber, “Ahlat Belediyesi, mahalle muhtarları, Ahlat’taki Doğaseverler Derneği, Engelliler Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Kafkas Derneği, Folklor Derneği, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ahlat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi başkanlarının katkılarıyla yaptık. Ayrıca Ahlat İSDER Gençlik Kolları ve burs verdiğimiz öğrenciler kurban eti dağıtımında destek oldular. Bunun yanında Yeni Ahlat Gazetesi ve Ahlat Selçuklu Gazetesi de bu süreçte hep yanımızda oldular. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bağışçılar sayesinde yaklaşık 900 eve ulaştık. Bu bağışların çoğunu Ahlatlı olmayan hayırseverler yaptılar. Allah bütün bu bağış yapanların hayırlarını kabul etsin” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.