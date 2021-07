Ahlat Belediyesinden içme suyu açıklaması

Bitlis'in Ahlat Belediyesi, içme sularının kirli olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirterek, içme sularının Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak analiz edildiğini ve herhangi bir olumsuz durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Ahlat Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde ortaya atılan iftiraların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir içme sularımız hakkında çıkan olumsuz iftira ve görüşleri yakından takip etmekteyiz. Her belediye de olduğu gibi Ahlat'ımızda kullandığımız sularda Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak analiz edilmekte olup analiz raporları düzenli olarak Belediye Başkanlığımıza gönderilmektedir. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuz rapor gelmemekte olup konu ile ilgili hastanemizle de görüşülmüştür. Belediyemize zarar vermek için atılan bu iftiralar tamamen gerçek dışıdır ve bu iftiralar ile ilgili hukuki süreç hukuk birimimiz tarafından başlatılmıştır. Her zaman olduğu gibi hepimizin sağlığı bizler için ilk planda olup üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklar kati suretle yerine getirilmektedir. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu söylemlere itibar etmemenizi ve sizler için görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olup her daim hizmet aşkı ile yanınızda olacağımızdan şüphe duymamanızı temenni eder saygılar sunar hayırlı bayramlar dileriz" denildi.

