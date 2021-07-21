Bitlis'te, jandarmadan drone'lu bayram denetimi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramı'nda drone destekli denetimler yaptı. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kurban Bayramında denetim yaptı. Araçlar durdurularak sürücüler uyarılırken, yolculara bayram şekeri ikram edildi. Denetimlerde jandarma trafik timleri ve motosikletli asayiş timleri tarafından durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edildi. Sürücülere uykusuz araç kulanmamaları ve hız kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlemler uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-07-21 20:46:27
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