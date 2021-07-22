Bitlis Valisi Çağatay, helikopterle trafik denetimine katıldı



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında hem karadan hem havadan denetim yapıldı. Vali Oktay Çağatay, helikopterle havadan yapılan denetimlere katıldı.

Bitlis'te Kurban Bayramı nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri artırıldı. Kentte yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde `dron´ ile havadan denetim yapıldı. Bayram süresince oluşturulan 101 uygulama noktasında 2 bin 506 jandarma ile bin 212 emniyet personeli görev yapıyor. Denetimler kapsamında Bitlis Valisi Oktay Çağatay da İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Dinçkol, Jandarma Trafik Kısım Amiri Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı´ndan havalanan helikopterle, trafik noktalarını denetledi. Vali Oktay Çağatay, amaçlarının Kurban Bayramı süresince kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında tatil bölgelerine ve içinde bulunduğumuz 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinde vatandaşlar memleketlerine yöneldi. Bölgemizde yaz aylarında Güneydoğu bölgesinde yaşanan sıcaklıklardan kaynaklı ciddi bir nüfus artışı yaşıyoruz. Bu bayram sürecinde de hemşehrilerimizin memleketlerine sevdikleriyle bayramlaşma adına gelmiş olması trafiği de arttırdı. İçişleri Bakanlığımız `Yol ver hayata mutlu ol´ uygulamasıyla bizi talimatlandırdı. Valiliklerin koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı´nın personelinin tamamı 24 saat görev yaparak vatandaşlarımızın huzur içinde trafik kazalarına maruz kalmadan bayramlarını geçirmelerini temin etmek, evlerine güven içinde dönmelerini sağlamak amacıyla görev yapıyor. Görevleri sırasında gerek rehberlik faaliyetlerini yürütüyorlar, gerekse denetim faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Biz de havadan denetim faaliyetini icra ettik. Helikopterle, dron ile gerçekleştirilen hava denetim faaliyetleri aynı zamanda yerden radar sistemleriyle beraber yürütüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-07-22 12:44:09



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