Tatvan binlerce misafiri ağırlıyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilleri hava sıcaklığının ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte doldu taştı.

Genellikle çevre il ve ilçelerden gelen on binlerce kişinin ziyaret akınına uğrayan Tatvan, sıcak havaların artması ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan sahil bandı, özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde sıcaktan bunalan on binlerce misafiri ağırlıyor. Tatvan sahil bandında yaşanan yoğunluk, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.



"Bölge halkı Ege veya Akdeniz’i değil, Van Gölü’nü tercih etsin”

Tatvan sahil bandına ailesi ile birlikte gelen vatandaşlardan Mehmet Yusuf Kaya, “Her sene yaz aylarında serin havası ile meşhur güzel Tatvan'ı ziyaret ediyoruz. Van Gölü’ne de çok büyük olduğu için deniz diyoruz. Bütün bölge halkını buraya serin hava ve güzel doğanın tadını çıkarmaya bekliyorum. Kendi ailemiz ve çocuklarımızla geldik. Batıda bulunan hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza çağrım, tatil için Ege veya Akdeniz’i değil, Van Gölü’nü etsin” dedi.



"Tatvan en kalabalık dönemini yaşıyor"

Tatvan sahillerinin gencinden yaşlısına her gün binlerce misafiri ağırladığını dile getiren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden binlerce misafir serin havanın ve güzel doğamızın tadını çıkarmak için Tatvan ilçemizi ziyaret ediyorlar. Pandemi yasaklarının bir kısmının kaldırılması, sıcak havaların artması ile birlikte nüfusumuz iki katına çıkmış durumda. Gelen misafirlerimizden ricamız temizlik ve Tatvan tarihinin en kalabalık döneminin yaşandığı bugünlerde hastalığın önüne geçmek için aşılama konusunda daha hassas olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

