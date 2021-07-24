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Başkan Çoban’ın, ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

İHA

Başkan Çoban’ın, ‘24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı’ mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Abdulalim Mümtaz Çoban, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çoban mesajında, “Ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları; Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Ahlat’ımızın her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilçemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim” dedi.

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