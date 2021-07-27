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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adilcevaz Belediyesinden mesleki yeterlilik eğitimi

İHA

Adilcevaz Belediyesinden mesleki yeterlilik eğitimi

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belediye bünyesinde çalışan işçilere ve vatandaşlara yönelik verilen mesleki yeterlilik eğitimi başladı.
Adilcevaz Belediyesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş firma eğitmeni Semra Vahapoğlu tarafından verilen eğitim neticesinde başarılı olan belediye işçilerine ve vatandaşlara, mesleki yeterlilik belgeleri verilecek. Düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçiler teorik eğitimin ardından sözlü ve yazılı sınava girecek. Sınavı başarıyla geçenler sertifikalarını almaya hak kazanacak.
Mesleki yeterlilik eğitimini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, tehlikeli ve riskli işlerde çalışanlara mesleki konularda eğitim verdiklerini ifade ederek, “Adilcevaz Belediyesi olarak riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik mesleki yeterlilik belgesi kazandırma çalışmalarına başladık. İşçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak bizim temel prensibimizdir. Adilcevaz Belediyesi olarak sağladığımız bu sınavla, ilçemizde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahip bu eğitimi, sadece kendi personelimize değil ilçemizdeki bütün işçi kardeşlerimize sunuyoruz. Eğitime katılan işçiler pratik ve teorik olarak sınavlara girecek, sınavı geçen kişiler de bu belgeye sahip olacak. Bütün işçi kardeşlerime başarılar dilerim” dedi.
Adilcevaz Belediyesi garajlarında bir hafta boyunca devam edecek olan eğitime, isteyen vatandaşlar ve inşaat işçileri de katılabilecek.

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